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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05277

«Сумы» и «Тростянец» проиграли в гостях

Сегодня, 20 ноября, проходят игры 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» проиграл в гостях новокаховской «Энергии» 1:3 (Артем Пилипенко, 29 – Андрей Гавриленко, 5, пен., Владислав Бондар, 65, пен., Ярослав Терехов, 71).

ФК «Тростянец» проиграл на выезде «Балканам» с Одесщины 1:4 (Андрей Слипухин, 1 - Виктор Серденюк, 15, Павел Федосов, 61, Богдан Приблуда, Владимир Прийомов, 82).

Матч ФК «Виктория» против МФК «Николаев» перенесен из-за вспышки коронавируса у соперника.

После этих матчей выше всех из наших ФК «Тростянец» - 5-е место с 31 очком, «Виктория» на 8-м с 27 очками, ФК «Сумы» - последний с 5 очками.

Спорт ФК Сумы ФК Тростянец Футбол
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