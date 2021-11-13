«Сумы» и «Тростянец» проиграли в гостях Сегодня, 20 ноября, проходят игры 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» проиграл в гостях новокаховской «Энергии» 1:3 (Артем Пилипенко, 29 – Андрей Гавриленко, 5, пен., Владислав Бондар, 65, пен., Ярослав Терехов, 71). ФК «Тростянец» проиграл на выезде «Балканам» с Одесщины 1:4 (Андрей Слипухин, 1 - Виктор Серденюк, 15, Павел Федосов, 61, Богдан Приблуда, Владимир Прийомов, 82). Матч ФК «Виктория» против МФК «Николаев» перенесен из-за вспышки коронавируса у соперника. После этих матчей выше всех из наших ФК «Тростянец» - 5-е место с 31 очком, «Виктория» на 8-м с 27 очками, ФК «Сумы» - последний с 5 очками.