Сумские баскетболисты снова сильнее черкасских Сегодня, 20 ноября, в Сумах прошел повторный поединок 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

На паркете манежа СумГУ встретились Сборная Сумской области – Бк «СумДУ» и Сборная Черкасской области – «Черкасские мавпы-2». Как и вчера, сильнее были хозяева, хоть и не с такой разницей 91%87(23-22, 29-27, 21-22, 18-16).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 34 очка + 6 передач + 9 перехватов, Всеволод Чесак – 27 очков + 6 перехватов, Виталий Игнатченко – 11 очков + 6 подборов + 5 передач, Лев Кошеватский – 10 очков + 8 передач…

После пяти туров у БК «СумДУ» 6 побед и 4 поражение, и он закрепился на третьем месте в группе 1.