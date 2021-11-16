В Глухове в ДТП пострадал пешеход Событие произошло сегодня ночью по улице Пивоварова в Глухове.

При выезде на место ДТП стражи порядка установили, что 32-летний водитель Skoda совершил наезд на пешехода, который в это время двигался по проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний мужчина получил телесные повреждения и «скорой» был доставлен в больницу.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.