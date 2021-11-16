В Глухове в ДТП пострадал пешеход

При выезде на место ДТП стражи порядка установили, что 32-летний водитель Skoda совершил наезд на пешехода, который в это время двигался по проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний мужчина получил телесные повреждения и «скорой» был доставлен в больницу.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Конотопские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина-пешеход....
19 ноября в 7:43 отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части и 26-го государственного пожарно-спасательного поста привлекались для помощи во время дорожно-транспортного...
Сегодня, около 8 часов утра, экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на 44 км+700 м автодороги Н 12 Сумы...
Полиция Конотопщины устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировались двое граждан....
На 44 км+700 м автодороги Н 12 Сумы – Полтава (выезд из Боромли в направлении Тростянца) произошло масштабное ДТП с...