Команды с Сумщины сыграют сегодня в Кубке Украины по футзалу (трансляции)

В 14.00 «Технология-Агросвит» примет кременчугскую «Геологию». Первая игра на выезде завершилась победой команды Михаила Жогло — 5:4.
А в 14.45 «Рятувальник» в Киеве попытается исправить ситуацию против «Budmonster» после домашних 1:3.
В 14.00 «Технология-Агросвит» примет кременчугскую «Геологию». Первая игра на выезде завершилась победой команды Михаила Жогло — 5:4.
А в 14.45 «Рятувальник» в Киеве попытается исправить ситуацию против «Budmonster» после домашних 1:3.
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