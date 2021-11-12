Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:20272

Команды с Сумщины сыграют сегодня в Кубке Украины по футзалу (трансляции)

Сегодня, 20 ноября, команды АФС сыграют ответные матчи второго предварительного этапа Кубка Украины.

В 14.00 «Технология-Агросвит» примет кременчугскую «Геологию». Первая игра на выезде завершилась победой команды Михаила Жогло — 5:4.

А в 14.45 «Рятувальник» в Киеве попытается исправить ситуацию против «Budmonster» после домашних 1:3.

 
Спорт Анонс Трансляция Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

«Сумы» и «Тростянец» сыграют сегодня во второй лиге (трансляции)
Сегодня 11:10

«Сумы» и «Тростянец» сыграют сегодня во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 20 ноября, проходят матчи 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сумские баскетболисты примут черкасских (трансляция)
Вчера 08:27

Сумские баскетболисты примут черкасских (трансляция)

Сборная Сумской области – БК «СумГУ» примет 19-20 ноября Сборную Черкасской области – «Черкасские Мавпы-2»....

Сегодня «Альянс» сыграет в Луцке (трансляция)
14.11.2021 08:46

Сегодня «Альянс» сыграет в Луцке (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» сыграет против «Волыни»....

Сегодня команды с Сумщины сыграют во второй лиге (трансляции)
13.11.2021 08:21

Сегодня команды с Сумщины сыграют во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 13 ноября, пройдут матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сумские футзалисты проиграли донецким
12.11.2021 22:38

Сумские футзалисты проиграли донецким

АФФК «Сумы» в принципиальном матче проигрывают «ДЕ Трейдингу» с Доннетчины....

view counter
view counter

Статьи

“Птахопродукт” - натуральні продукти для здорового життя
Вчера 11:17
Газова пастка для бізнесу та місцевого самоврядування
Вчера 10:49
Как включить и настроить Siri на Айфон 12 ®
18.11.2021 16:11
Як знайти сімейного лікаря та укласти декларацію на Сумщині: алгоритм
18.11.2021 13:06
Страницы 125-летней истории: Сумской машиностроительный завод в годы войны
18.11.2021 11:44
Все, що треба знати про укрупнення держлісгоспів
18.11.2021 11:09
Ремонт балкона «под ключ»: обустройте комфортное и полезное пространство
17.11.2021 17:58
Служба зайнятості Сумщини про переваги легальної праці
17.11.2021 17:22
Відстороненим антиваксерам не платитимуть ні зарплати, на лікарняних
17.11.2021 16:33
Мамографія рятує жінок!
17.11.2021 14:27
Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?
17.11.2021 08:57
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
16.11.2021 13:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.