«Сумы» и «Тростянец» сыграют сегодня во второй лиге (трансляции)

В группе Б сыграют ФК «Сумы» и ФК «Тростянец». Их матчи начнутся в 13.00.
«Сумчане» (16-е место, 5 очков) в Новой Каховке сыграют против местной «Энергии» (13-е место, 14 очков).
«Тростянчане» (5-е место, 31 очко) в гостях сыграют с «Балканами» (3-е место, 35 очков) из Зари Одесской области.
Матч ФК «Виктория» (Николаевка) против МФК «Николаев» перенесен из-за вспышки коронавируса у соперников.
Сегодня, 20 ноября, проходят игры 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 20 ноября, команды АФС сыграют ответные матчи второго предварительного этапа Кубка Украины....
Сборная Сумской области – БК «СумГУ» примет 19-20 ноября Сборную Черкасской области – «Черкасские Мавпы-2»....
Предыдущий главком сумчан Валерий Куценко покинул клуб в середине октября....
Липоводолинский «Альянс» играл сегодня, 14 ноября, против луцкой «Волыни»....