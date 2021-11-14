«Сумы» и «Тростянец» сыграют сегодня во второй лиге (трансляции) Сегодня, 20 ноября, проходят матчи 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б сыграют ФК «Сумы» и ФК «Тростянец». Их матчи начнутся в 13.00. «Сумчане» (16-е место, 5 очков) в Новой Каховке сыграют против местной «Энергии» (13-е место, 14 очков). «Тростянчане» (5-е место, 31 очко) в гостях сыграют с «Балканами» (3-е место, 35 очков) из Зари Одесской области. Матч ФК «Виктория» (Николаевка) против МФК «Николаев» перенесен из-за вспышки коронавируса у соперников.