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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине накрыли банду драгдилеров

В Сумской области правоохранители разоблачили группу лиц, сбывавших сильнодействующие лекарственные средства.

Работниками управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции при силовой поддержке подразделения «ТОР» управления патрульной полиции в Сумской области разоблачены три человека, которые с целью незаконного обогащения через Интернет-сайт и социальные сети наладили сбыт спортивного питания, которое в своем составе может содержать вещество, отнесенное к сильнодействующим лекарственным средствам, обращение которых запрещено на территории Украины.

В ходе проведения обысков изъято более 7500 таблеток, 1000 ампул различных препаратов, среди которых те, оборот которых запрещен на территории Украины, денежные средства, ноутбук, планшеты, мобильные телефоны, сим-карты, тетрадь с записями, накладные и расчетные квитанции, банковские карты. Изъятое направлено на экспертизы.

Среднемесячный доход от такого рода деятельности составил около 300 тысяч гривен.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении. Следствие продолжается. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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