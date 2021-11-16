В Конотопе сбили пешеходку Конотопские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина-пешеход.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 17 часов, по улице Братьев Лузанов в городе Конотоп.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 27-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Daewoo Lanos, совершил наезд на женщину-пешехода. В результате 34-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в Конотопскую центральную больницу. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.