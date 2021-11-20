Под Сумами грузовик столкнулся с легковушкой: спасатели помогли высвободиться 2 пострадавшим

По предварительным данным, на автодороге «Сумы – Великий Бобрик», вблизи с. Верхняя Сыроватка Сумского района столкнулись грузовик «MAN» и легковушка «Daewoo».
Как было установлено, в помощи нуждались две пассажирки легковушки, 1995 и 1998 г.р., которые не смогли самостоятельно выбраться из авто. С помощью лебедки специальной аварийно-спасательной машины Ford Ranger автомобиль оттащили от металлического барьерного ограждения пути, препятствовавшего освобождению людей. Двум пострадавшим помогли покинуть легковушку и передали медработникам, которые доставили их в областную клиническую больницу.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
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