Под Сумами грузовик столкнулся с легковушкой: спасатели помогли высвободиться 2 пострадавшим 19 ноября в 7:43 отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части и 26-го государственного пожарно-спасательного поста привлекались для помощи во время дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, на автодороге «Сумы – Великий Бобрик», вблизи с. Верхняя Сыроватка Сумского района столкнулись грузовик «MAN» и легковушка «Daewoo».

Как было установлено, в помощи нуждались две пассажирки легковушки, 1995 и 1998 г.р., которые не смогли самостоятельно выбраться из авто. С помощью лебедки специальной аварийно-спасательной машины Ford Ranger автомобиль оттащили от металлического барьерного ограждения пути, препятствовавшего освобождению людей. Двум пострадавшим помогли покинуть легковушку и передали медработникам, которые доставили их в областную клиническую больницу.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.