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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:05512

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 461 человека

COVID-19 подтвердили у 461 человека (Конотопский р-н – 99, Ахтырский р-н – 73, Роменский р-н – 79, Сумской р-н – 176, Шосткинский р-н – 34).

По состоянию на 20 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 121 416 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2392 летальных исхода, за минувшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 5, Сумской р-н – 8, Шосткинский р-н – 1).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 104 160 человек, из них за прошедшие сутки – 1087 (Конотопский р-н – 44, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 71, Сумской р-н – 814, Шосткинский р-н – 145).

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Общество Коронавирус
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