На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 461 человека

По состоянию на 20 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 121 416 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2392 летальных исхода, за минувшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 5, Сумской р-н – 8, Шосткинский р-н – 1).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 104 160 человек, из них за прошедшие сутки – 1087 (Конотопский р-н – 44, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 71, Сумской р-н – 814, Шосткинский р-н – 145).
COVID-19 подтвердили у 662 человек (Конотопский р-н – 120, Ахтырский р-н – 48, Роменский р-н – 82, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 549 человек (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 28, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 385 человек (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 44, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 387 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 54, Роменский р-н – 48, Сумской р-н –...
В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19....