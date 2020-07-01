Сумские хоккеистки продолжают играть в Минске В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею.

В женской части принимают участие 8 команд, в том числе национальная и молодежная сборные Украины, почти полностью составленные из воспитанниц сумского хоккея.

Сегодня команды сыграли по два матча:

ХК «Минск» – Сборная U-21 (Украина) - 4:1

Нац. сборная (Украина) - СК «Жастар» (Казахстан) - 9:0

Сборная U-21 (Украина) – СК «Жастар» - 5:0

ХК «Минск» - Нац. сборная (Украина) - 4:4

Завтра в очном поединке украинские сборницы поспорят за путевку в полуфинал.