Сумские баскетболисты обыграли черкасских 19-20 ноября в Сумах проходят игры 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги.

В манеже СумГУ Сборная Сумской области – БК «СумДУ» принимала Сборную Черкасской области – «Черкасские мавпы-2». Игра прошла с преимуществом хозяев площадки и завершилась их уверенной победой 80:62 (20-15, 23-15, 17-18, 20-14).

Лучшими на паркете в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 20 очков + 6 подборов + 6 передач, Максим Сидоренко – 15 очков + 7 подборов, Всеволод Чесак – 12 очков + 5 подборов, Лев Кошеватский – 11 очков + 7 подборов, Максим Михайлов – 11 очков.

Завтра в 12.00 повторная игра. К сожалению, матч пройдет без зрителей.