Полицейские установили, что вчера в Сумах в дневное время в дом 82-летней потерпевшей пришли две неизвестные женщины, которые представились работницами одного из банков.
Воспользовавшись доверием пенсионерки, злоумышленницы под предлогом обмена старых купюр на новые мошенническим путем завладели всеми сбережениями пожилой женщины.
Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила о мошенницах, а уже впоследствии обнаружила отсутствие и золотых сережек.
По данному факту следователи Сумского районного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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