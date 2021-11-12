Уровень вакцинации среди работников заведений образования Сумщины 95,5%

По его словам, по состоянию на 18 ноября в Сумской области привито 34150 работников учебных заведений. Это составляет 95,5%. В учреждениях дошкольного образования уровень вакцинации составляет 89,6%, общего среднего – 97,6%, интернатного – 96,4%, внешкольного – 96,2%, профессионального – 96,2%, профессионального высшего и высшего – 96%.
Стопроцентно имеют две дозы вакцины работники в 281 заведении общего среднего образования Сумщины. В школах от работы отстранены 117 человек, что составляет 0,7%.
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