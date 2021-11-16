На Сумщине к 6 годам лишения свободы приговорен мужчина за избиение бывшей жены, угон авто и кражу Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры в суде доказана вина 33-летнего мужчины, который незаконно завладел транспортным средством, обокрал дом и ударил бывшую жену.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в течение трех месяцев успел совершить три преступления. Так в январе 2021 года муж пришел к бывшей жене домой, чтобы увидеться с дочерью. Мать девочки отпустила ее погулять с отцом на улице, а когда ребенок вернулся, то рассказала, что отец некоторое время не позволял ей идти домой. На этой почве между бывшими супругами возник словесный спор, во время которого мужчина ударил женщину рукой в лицо, а когда она упала, то убежал. Женщина утверждает, что мужчина неоднократно ей угрожал, разбивал окна в доме, похищал деньги у родственников. Более того, доказано, что именно этот мужчина проник в дом знакомого в его отсутствие и похитил кошелек. А уже через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладел стоящим на СТО автомобилем.

В суде мужчина признал, что ударил жену, однако свою причастность к другим преступлениям отрицал. По приговору суда он признан виновным в инкриминированных преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 126, ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 289 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.