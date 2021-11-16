Полицейские Шостки изъяли у местного жителя пистолет Переработанный в огнестрельное оружие газовый пистолет носил в кармане житель Шостки.

Находясь в помещении Шосткинского районного управления полиции, 43-летний мужчина добровольно выдал полицейским газовый пистолет с признаками переработки. Оружие было направлено на экспертное исследование.

В дальнейшем специалисты заключили, что это огнестрельное стрелковое оружие.

Сам же владелец пока дает объяснение следователям.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается происхождение указанного пистолета, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.