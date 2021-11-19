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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40402

7 автомобилей попали в ДТП на Сумщине

Сегодня, около 8 часов утра, экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на 44 км+700 м автодороги Н 12 Сумы – Полтава.

Прибыв и огородив место ДТП, патрульные выяснили, что водитель автомобиля DAF, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил столкновение с автомобилями Volkswagen и Chevrolet. В дальнейшем автомобиль Chevrolet по инерции допустил наезд на автомобили ГАЗ и ЗАЗ.

В то же время водитель автомобиля Mercedes-Benz, который двигался сзади, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на два автомобиля DAF, один из которых остановился перед аварией, а другой ее совершил.

К счастью, обошлось без травмированных. Все автомобили получили механические повреждения.

Блюстители порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя автомобиля Mercedes-Benz и DAF по админпротоколу по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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