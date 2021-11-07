Циклон принесет на Сумщину осадки и порывы ветра

20 ноября: облачно, дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем +4..+9°С.
21 ноября: облачно, местами небольшие осадки. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем +4..+9°С.
Внимание! В течение суток 20 ноября по Сумской области и Сумы ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I-й уровень опасности, желтый).
В четверг, 18 ноября, на Сумщине, еще сохранится преимущественно сухая, в ночные часы морозная погода....
В начале новой недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием мощного Скандинавского антициклона по имени Uta....
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