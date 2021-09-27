На Сумщине снова произошла авария на нефтепроводе Сегодня, 19 ноября, в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка (ПК151+00).

По указанной информации, на землях, примыкающих к нефтепроводу, обнаружен разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля ориентировочной площадью 120 м2. Инспекцией предварительно установлено, что на данный момент комиссия НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» осуществляет обследование территории вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии. Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области немедленно выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного земельного участка и отбора проб почвы.