На Сумщине снова произошла авария на нефтепроводе

По указанной информации, на землях, примыкающих к нефтепроводу, обнаружен разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля ориентировочной площадью 120 м2.
Инспекцией предварительно установлено, что на данный момент комиссия НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» осуществляет обследование территории вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.
Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области немедленно выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного земельного участка и отбора проб почвы.
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