Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Андрея Фастовца После конфликта с родителями 42-летний шесткинец ушел из дома и обратно не вернулся.

На вид Андрею 40-45 лет, ростом около 180-182 см, худощавого телосложения. У него короткие русые волосы и серые глаза.

Был одет в черную куртку. На голове у него была белая шапка с черным узором. Одет в белые кроссовки.

На розыск без вести пропавшего сориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующая ориентировка с описанием внешности и фотографией мужчины разослана во все отделы и отделения полиции области.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть безразличными. Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске Андрея Фастовца, сообщите в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67 или по номерам 050-327-91-48 (очередная часть), или на круглосуточную спецлинию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.