На Сумщине легковушка столкнулась с КамАЗом: двое травмированных

В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Пески Бурынской объединенного территориального громадыбщества, водитель и 53-летний пассажир автомобиля Шевроле Нива получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Как предварительно установили сотрудники полиции, 44-летний водитель автомобиля КамАЗ допустил столкновение с автомобилем Шевроле Нива под управлением 37-летнего водителя.
В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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