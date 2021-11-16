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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:26328

Роменские полицейские нашли пропавшую малолетнюю девочку

Почти сутки роменские правоохранители разыскивали пропавшую 11-летнюю девочку, которая после прогулки не вернулась домой.

Вчера работникам Роменского районного отдела полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что ее дочь еще 16 ноября пошла гулять, но так домой и не вернулась.

На розыск без вести пропавшего ребенка был ориентирован весь личный состав полиции Роменщины. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией девочки были разосланы по всем территориальным подразделениям полиции области. Кроме этого, через социальные сети в Интернете была проинформирована общественность. К розыску подключились и волонтеры поисково-спасательного отряда "Милена" и все неравнодушные граждане.

К счастью, пропавшую нашли целой и невредимой и уже вернули матери. Место нахождения же исчезло, удалось установить оперативным путем. А находилась девочка все время у своих знакомых.

Правоохранители выражают благодарность всем неравнодушным гражданам, которые приобщались к поиску пропавшей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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