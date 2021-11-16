На Сумщине суд обязал арендатора вернуть ставок громаде

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области принял решение о прекращении путем расторжения договора аренды и обязал физическое лицо-предпринимателя вернуть земельный участок водного фонда стоимостью более 80 млн. грн.
Прокуратурой установлено, что в 2011 году Ямпольская районная государственная администрация передала в аренду физлицу-предпринимателю водный объект и прибрежную защитную полосу вокруг водоема общей площадью 53 га для рыборазведения. Поскольку арендатор, в нарушение условий договора, систематически не платит арендную плату и наносит вред государственным интересам, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.