На Сумщине суд обязал арендатора вернуть ставок громаде По иску прокуратуры недобросовестного арендатора на Сумщине суд обязал вернуть громаде земли водного фонда стоимостью 80 млн грн.

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области принял решение о прекращении путем расторжения договора аренды и обязал физическое лицо-предпринимателя вернуть земельный участок водного фонда стоимостью более 80 млн. грн.

Прокуратурой установлено, что в 2011 году Ямпольская районная государственная администрация передала в аренду физлицу-предпринимателю водный объект и прибрежную защитную полосу вокруг водоема общей площадью 53 га для рыборазведения. Поскольку арендатор, в нарушение условий договора, систематически не платит арендную плату и наносит вред государственным интересам, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.