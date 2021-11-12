В Сумах наряд полиции охраны на «горячем» задержал вора 44-летний житель Сум проник в складское помещение и именно в этот момент был задержан правоохранителями.

Около часа ночи на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал «Тревога». Сработала охранная сигнализация складского помещения миграционной службы.

Во время осмотра помещения сотрудники полиции задержали мужчину, который находился внутри склада. Нарушителем оказался 44-летний житель Сумы. Мужчина объяснил правоохранителям, что в складское помещение проник с целью кражи, разбив стекло входной двери.

В настоящее время задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Предварительно его действия квалифицируются как «Кража» и по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины он может получить до трех лет лишения свободы.