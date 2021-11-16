У Сумах вшанували пам’ять захисників України У Сумах вшанували пам’ять захисників України – Євгена Коротельова і Констянтина Берегового з нагоди роковин їх трагічної загибелі на Сході держави.

На Алеї Героїв зібрались рідні, бойові побратими загиблих, представники міської влади та сумчани.

«Шануємо пам’ять героїв, які, ціною власного життя, відстояли майбутнє для нашої країни. Немає слів аби висловити біль, що охоплює серця родин, які втратили синів, батьків, дітей… Вся Україна поділяє непоправне горе, тих хто втратив рідних. Світла пам'ять і вічний спокій всім бійцям, хто відійшов у вічність…», – сказав міський голова Олександр ЛИСЕНКО і наряду з присутніми вшанував загиблих захисників держави хвилиною мовчання.

Зауважимо, два роки тому, 12 листопада, під час виконання бойового завдання у зоні проведення ООС командир 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов внаслідок мінно-вибухового підриву отримав важку травму. До останньої хвилини у Харковському шпиталі лікарі намагалися врятувати життя бійця. Захисник України помер 19 листопада, не приходячи до тями. Йому був лише 41 рік.

Прапорщик Костянтин Береговий проходив службу у 81-й окремій аеромобільній бригаді Високомобільних десантних військ ЗСУ. Загинув 19 листопада 2015 року в місті Дружківка Донецької області. 22 листопада 2015 року він був похований на Алеї Героїв Центрального кладовища Сум. Вдома у захисника країни залишились дружина та син.