На Сумщине экоинспекция обнаружила незаконный песчано-глиняный карьер В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило обращение жителей Краснопольщины о незаконной добыче глины на окраине с. Мирополье Сумского района.

Для проверки указанного факта экоинспекторы выехали на указанную территорию. В ходе ее осмотра был обнаружен карьер по добыче песчано-глиняной смеси.

По результатам замера участка установлено, что стихийный карьер образован на приблизительной площади 50 м2 и высотой 4,7 м. Поскольку на всей его площади четко видны следы работы спецтехнихи, это свидетельствует о промышленной добыче недр. Однако, по словам представителей Миропольского сельского совета, юридически указанный земельный участок является пастбищем и находится в коммунальной собственности. Также сельские чиновники отметили, что никому не передавали его в аренду и не выдавали разрешение на разработку недр. При этом утверждают, что им неизвестно, кто и когда добывал песчано-глиняную смесь на их территории.

Сейчас Инспекция собирает всю необходимую информацию для дальнейшего расчета ущерба, нанесенного самовольным недропользованием, и передачи в правоохранительные органы для привлечения к материалам уголовного дела.