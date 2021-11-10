Чиновники продолжают игнорировать петиции сумчан

На этот раз 3 из 9 петиций, которые уже собрали необходимое количество голосов, не имеют ответа, хотя срок уже прошел:
«Сделаем город Сумы чище! Установить фандоматы для приема пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары» принята на рассмотрение 05.11.2021.
«ГРОМАДА ТРЕБУЕТ - Перекрыть проезд по пешеходным улицам города!» принята на рассмотрение 01.11.2021.
«Сохраните Центр досуга молодежи!» принята на рассмотрение 25.10.2021.
Напомним: Центр досуга молодежи спасти уже не удалось, так как депутаты проголосовали за его ликвидацию и создание Центра культуры и досуга и МЦ «Романтика» отдельно.
Сегодня, 19 ноября, во время заседания исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Фоменко Ю.М. «Отменить льготный...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу 4 петиции, касающиеся маршруток....
Петиция «Освещение улицы Троицкой» зарегистрирована в единой системе местных петиций....
Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250)....
Такая петиция зарегистрирована в единой системе местных петиций....