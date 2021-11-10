Чиновники продолжают игнорировать петиции сумчан В очередной раз в Единой системе электронных петиций скопился ряд обращений горожан, ответ на которые сумские чиновники просрочили.

На этот раз 3 из 9 петиций, которые уже собрали необходимое количество голосов, не имеют ответа, хотя срок уже прошел:

«Сделаем город Сумы чище! Установить фандоматы для приема пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары» принята на рассмотрение 05.11.2021.

«ГРОМАДА ТРЕБУЕТ - Перекрыть проезд по пешеходным улицам города!» принята на рассмотрение 01.11.2021.

«Сохраните Центр досуга молодежи!» принята на рассмотрение 25.10.2021.

Напомним: Центр досуга молодежи спасти уже не удалось, так как депутаты проголосовали за его ликвидацию и создание Центра культуры и досуга и МЦ «Романтика» отдельно.