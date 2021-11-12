На выходных в Сумах продолжится вакцинирование от COVID-19 На выходных, 20 и 21 ноября, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации.

В течение выходных вакцинироваться можно будет в следующих обустроенных для массовой вакцинации локациях:

- в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 1) в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

- в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул. Харьковская, 2/2), в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.

- ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00.

- МЦ «РОМАНТИКА» (ул. Героев Сумщины,3) в субботу и воскресенье – с 9:00 до 13:00.

- Библиотека-филиал №7 Сумской центральной городской библиотеки им.Т.Г.Шевченко (ул. Г. Кондратьева, 140) в воскресенье с 10:00 до 13:00.

Также можно привиться от COVID-19 в выходные дни в следующих амбулаториях города с 09:00 до 14:00.

– амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» г.Сумы, ул. Ильинская, 48/50.

– амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» г.Сумы, ул. Ковпака, 7. Суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье с 9:00 до 12:00.

- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» г.Сумы, ул. Привокзальная, 3А.