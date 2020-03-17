Сумские хоккеистки стартовали на международном турнире В Минске начался международный турнир по индорхоккею.

Сумчанки играют в составе национальной и молодежной женских сборных.

В стартовом матче соревнований Молодежная сборная Украины проиграла ХК «Минск» со счетом 1:4. Национальная женская сборная уверенно обыграла команду СК «Жастар» из Казахстана - 9:0.

Следующая встреча молодежки состоится в 13:50 против казашек. Национальная команда сыграет второй матч первого дня в 14:40 против ХК «Минск».