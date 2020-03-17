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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:05268

Сумские хоккеистки стартовали на международном турнире

В Минске начался международный турнир по индорхоккею.

Сумчанки играют в составе национальной и молодежной женских сборных.

В стартовом матче соревнований Молодежная сборная Украины проиграла ХК «Минск» со счетом 1:4. Национальная женская сборная уверенно обыграла команду СК «Жастар» из Казахстана - 9:0.

Следующая встреча молодежки состоится в 13:50 против казашек. Национальная команда сыграет второй матч первого дня в 14:40 против ХК «Минск».

Спорт Индорхоккей
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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