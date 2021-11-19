Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:59937

На Сумщине произошла масштабная авария

На 44 км+700 м автодороги Н 12 Сумы – Полтава (выезд из Боромли в направлении Тростянца) произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых транспортных средств.

В настоящее время движение транспортных средств несколько усложнено.

На месте работают патрульные полицейские.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах очередное ДТП на злополучном перекрестке
Вчера 13:37

В Сумах очередное ДТП на злополучном перекрестке

Вчера, около 10.20, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила - Засумская....

На Сумщине спасатели дважды деблокировали пострадавших из попавших в ДТП авто
Вчера 13:04

На Сумщине спасатели дважды деблокировали пострадавших из попавших в ДТП авто

Сегодня, 18 ноября, в 2:15 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи...

На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро
Вчера 11:07

На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро

В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Бачевск на Глуховщине один пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, еще...

На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП
17.11.2021 13:22

На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП

В Украине длится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного...

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия
16.11.2021 17:57

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия

На линию 102 от водителя автомобиля ВАЗ поступило сообщение об автопроисшествии с его участием на улице Чехова....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 662 человек
Сегодня 09:08
У Сумах вшанували пам’ять захисників України
Сегодня 12:22
На Сумщине экоинспекция обнаружила незаконный песчано-глиняный карьер
Сегодня 12:11
Сумской исполком не поддержал петицию об отмене льготного проезда для пенсионеров
Сегодня 11:58
Сумские панкратионисты завершили чемпионат мира на мажорной ноте
Сегодня 11:43
На выходных в Сумах продолжится вакцинирование от COVID-19
Сегодня 11:29
Сумские хоккеистки стартовали на международном турнире
Сегодня 11:05
На Сумщине произошла масштабная авария
Сегодня 10:59
У Сумах скромно відзначать День Гідності та Свободи
Сегодня 10:58
Сумские чиновники продолжают игнорировать карантинные ограничения
Сегодня 10:33
Стало известно, кто заменит выбывшего депутата в Сумском горсовете
Сегодня 10:18
В Сумском ДДЮ новый болдеринговый зал
Сегодня 10:03
view counter
view counter

Статьи

“Птахопродукт” - натуральні продукти для здорового життя
Сегодня 11:17
Газова пастка для бізнесу та місцевого самоврядування
Сегодня 10:49
Как включить и настроить Siri на Айфон 12 ®
Вчера 16:11
Як знайти сімейного лікаря та укласти декларацію на Сумщині: алгоритм
Вчера 13:06
Страницы 125-летней истории: Сумской машиностроительный завод в годы войны
Вчера 11:44
Все, що треба знати про укрупнення держлісгоспів
Вчера 11:09
Ремонт балкона «под ключ»: обустройте комфортное и полезное пространство
17.11.2021 17:58
Служба зайнятості Сумщини про переваги легальної праці
17.11.2021 17:22
Відстороненим антиваксерам не платитимуть ні зарплати, на лікарняних
17.11.2021 16:33
Мамографія рятує жінок!
17.11.2021 14:27
Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?
17.11.2021 08:57
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
16.11.2021 13:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.