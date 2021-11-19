На Сумщине произошла масштабная авария

В настоящее время движение транспортных средств несколько усложнено.
На месте работают патрульные полицейские.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
Вчера, около 10.20, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила - Засумская....
Сегодня, 18 ноября, в 2:15 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи...
В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Бачевск на Глуховщине один пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, еще...
В Украине длится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного...
На линию 102 от водителя автомобиля ВАЗ поступило сообщение об автопроисшествии с его участием на улице Чехова....