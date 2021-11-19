На Сумщине произошла масштабная авария На 44 км+700 м автодороги Н 12 Сумы – Полтава (выезд из Боромли в направлении Тростянца) произошло масштабное ДТП с участием легковых и грузовых транспортных средств.

В настоящее время движение транспортных средств несколько усложнено. На месте работают патрульные полицейские. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.