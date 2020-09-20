Сумские панкратионисты завершили чемпионат мира на мажорной ноте

По итогам соревнований в разделе «фулл контакт» сумские спортсмены достойно представили Украину со следующими результатами:
Среди юниоров - І место – Даниил Чередниченко (в весовой категории 71 кг);
Среди взрослых - I место – Светлана Скрипник (53 кг), Елена Сушко (+75 кг), Кирилл Горобец (77 кг); ІІ место – Виктория Синявина (57 кг).
Сборная Украины добыла в борьбе I общекомандное место.
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