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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43246

Сумские панкратионисты завершили чемпионат мира на мажорной ноте

18 ноября в Харькове завершился чемпионат мира по панкратиону.

По итогам соревнований в разделе «фулл контакт» сумские спортсмены достойно представили Украину со следующими результатами:

Среди юниоров - І место – Даниил Чередниченко (в весовой категории 71 кг);

Среди взрослых - I место – Светлана Скрипник (53 кг), Елена Сушко (+75 кг), Кирилл Горобец (77 кг); ІІ место – Виктория Синявина (57 кг).

Сборная Украины добыла в борьбе I общекомандное место.

Спорт Панкратион
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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