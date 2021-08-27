Сумские чиновники продолжают игнорировать карантинные ограничения Каждую неделею мэр Сум Александр Лысенко рассказывает, как важно соблюдать карантинные ограничения, в том числе носить маски.

Однако его подчиненные продолжают их игнорировать. Вот и сегодня, 19 ноября, во время заседания исполнительного комитета пятеро членов исполкома в помещении находятся без масок, в том числе трое непосредственных подчиненных мэра: управляющая делами исполкома Юлия Павлик, заммэра Тамара Ищенко и советник мэра Владимир Войтенко.