Сумские чиновники продолжают игнорировать карантинные ограничения

Однако его подчиненные продолжают их игнорировать. Вот и сегодня, 19 ноября, во время заседания исполнительного комитета пятеро членов исполкома в помещении находятся без масок, в том числе трое непосредственных подчиненных мэра: управляющая делами исполкома Юлия Павлик, заммэра Тамара Ищенко и советник мэра Владимир Войтенко.
Полиция остановила мужчину на улице для проверки документов, их у него не оказалось. Его обвинили в нарушении карантина и оштрафовали...
В Сумах прошли церковные торжества в честь чудотворной Корсунской иконы Божией Матери, именуемой Шпилевская Прозренная, которая считается покровительницей Сум....
Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник управления государственного надзора за соблюдением...
Сегодня, 24 сентября, проходит заседание исполкома Сумского горсовета....
С начала августа Ковпаковский районный суд г. Сумы рассмотрел пятнадцать протоколов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение статьи...