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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:33147

Сумские чиновники продолжают игнорировать карантинные ограничения

Каждую неделею мэр Сум Александр Лысенко рассказывает, как важно соблюдать карантинные ограничения, в том числе носить маски.

Однако его подчиненные продолжают их игнорировать. Вот и сегодня, 19 ноября, во время заседания исполнительного комитета пятеро членов исполкома в помещении находятся без масок, в том числе трое непосредственных подчиненных мэра: управляющая делами исполкома Юлия Павлик, заммэра Тамара Ищенко и советник мэра Владимир Войтенко.

Общество Нарушение карантина
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