Полицейского с Сумщины, с участием которого произошла авария в Харькове, собираются уволить Полицейского Ахтырского отдела Нацполиции Сумской области, с участием которого произошла авария в Харькове, собираются уволить.

Об этом рассказал пресс-секретарь Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

По его словам, на момент, когда произошла авария, и по состоянию на 18 ноября мужчина находится на больничном, пишет Суспільне.

«По факту проводится служебное расследование, позиция руководства главного управления Нацполиции: что такие действия недопустимы, поэтому он будет уволен из рядов Национальной полиции», — отметил Крупецких.

Также он добавил, что мужчина работал в органах последние три года.

Напомним: в воскресенье, 14 ноября, вблизи хлебзавода на Салтовском шоссе в Харькове произошла авария с участием автомобиля Mitsubishi Outlander, после столкновения с Chevrolet перевернувшегося на обочину.

По данным горсовета, в больницу неотложной помощи доставляли двух травмированных. «Женщина получила помощь амбулаторно и покинула больничное учреждение, мужчина в отделении нейрохирургии — сотрясение, ушиб мягких тканей головы и лица».

За рулем Mitsubishi был полицейский Ахтырского отдела полиции Сумской области, выяснили в ДБР: «Пытаясь скрыться с места ДТП, правоохранитель врезался еще в две машины. Предварительно установлено, что полицейский сел за руль в нетрезвом состоянии».

В крови полицейского было более 2,5 промилле алкоголя — в 13 раз больше допустимой нормы. Такие результаты показала экспертиза.

Досудебное расследование начато по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести». Максимальная санкция статьи предусматривает арест на полгода или ограничение свободы до трех лет или лишение права управлять транспортом до трех лет.