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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Лебединському художньому музею – 103 роки

Відтоді, як існують музеї, вони не тільки несуть знання, а й своїми багатими та унікальними колекціями відтворюють національний характер народу, його культуру, традиції, відповідають на численні запитання минулого і сучасного.

Носієм такої інформації у Лебедині був і лишається Лебединський міський художній музей імені Б.К.Руднева, який 20 листопада відзначає 103-ю річницю свого заснування.

І хоча 103 роки, це не кругла дата, цей день є знаковою подією для музейної справи не лише Лебедина, а й всієї області. Адже 20 листопада 1918 року було покладено початок науковій, просвітницькій та суспільній діяльності установи, яка нині є добре відомою в області та в Україні дослідницьким і креативним центром, що об’єднує навколо себе широке коло музейників, митців, діячів креативного сектору та освітян.

День заснування музею також гарна нагода згадати про музей і тим, хто колись виставлявся в його стінах чи має такий намір, тим хто присвячує своє життя мистецтву, хто малює, пише, ліпить, вишиває чи майструє, або просто вболіває за розвиток міста, частиною якого є Лебединський художній музей – духовна скарбниця, що зберігає безцінні пам’ятки історії, культури та мистецтва.

За свою більш, ніж сторічну історію, Лебединський міський художній музей пережив усі етапи важкої української історії – експропріацію, ідеологізацію, пограбування, і нарешті національне відродження, залишаючись, при цьому мистецькою перлиною не лише для Лебедина чи Слобожанського краю, а й всієї України.

В історії музею були особливо важкі часи випробувань та втрат, зокрема, в часи Другої світової війни, коли не вдалося евакуювати колекцію, і музей залишився в місті. Тоді його зберіг засновник і перший директор музею – Борис Кузьмич Руднєв (1879-1944). Продовжили його справу інші музейні працівники, яких сьогодні із вдячністю згадують в художньому музеї. Це і Василь Зайченко, і Михайло Шевченко, і Дмитро Ледньов, і Ювеналій Голод, і Людмила Садовнікова, які в непростих умовах ХХ століття зберегли музейну колекцію. Саме завдяки їм справа всього життя Бориса Руднєва продовжує жити, а відвідувачі музею можуть милуватися вишуканими апартаментами наповненими старовинними меблями, дивовижними картинами, вишуканою скульптурою, порцеляною та різноманітними творами мистецтва.

Сьогодні, здійснюють благородну і водночас відповідальну місію, спрямовану на дбайливе збереження та популяризацію унікальних духовних надбань нашого народу, його історико-культурних та мистецьких реліквій – нове покоління музейних працівників.

Завдяки їх професіоналізму, відданості роботі та терпінню збережено колекцію творів мистецтва, що розповідають, пояснюють та позиціонують історію Лебедина, знайомлять з творами мистецтва та духовними скарбами нашого міста та краю. 

Висловлюю вам, шановні працівники музею, щиру вдячність за натхненну працю й вірність професії. Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добра і достатку, творчої енергії, вдалих пошуків, цікавих знахідок, і нових досягнень у вашій благородній справі збереження мистецької колекції та історичної пам’яті нашого міста, Слобожанського краю та України!

Зі святом! З днем народження художнього музею!

(на фото зліва направо: Наталія Моргун, Тетяна Коваленко, Лілія Єфремова, Микола Божко, Андрій Гєльмінтінов, Ірина Редько, Алла Подвезько)

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

 
 
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