Сумские баскетболисты примут черкасских Сборная Сумской области – БК «СумГУ» примет 19-20 ноября Сборную Черкасской области – «Черкасские Мавпы-2».

Матчи 5-го тура Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги сезона 2021-2022 гг. пройдут в манеже СумГУ. В пятницу в 18:00, в субботу в 12:00.

К сожалению, игры без зрителей. Только участники, организаторы, журналисты с полным курсом вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус.

Онлайн-трансляция на ютуб-канале Федерации баскетбола Украины.