Сумские баскетболисты примут черкасских

Матчи 5-го тура Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги сезона 2021-2022 гг. пройдут в манеже СумГУ. В пятницу в 18:00, в субботу в 12:00.
К сожалению, игры без зрителей. Только участники, организаторы, журналисты с полным курсом вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус.
Онлайн-трансляция на ютуб-канале Федерации баскетбола Украины.
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