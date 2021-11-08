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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:27215

Сумские баскетболисты примут черкасских

Сборная Сумской области – БК «СумГУ» примет 19-20 ноября Сборную Черкасской области – «Черкасские Мавпы-2».

Матчи 5-го тура Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги сезона 2021-2022 гг. пройдут в манеже СумГУ. В пятницу в 18:00, в субботу в 12:00.

К сожалению, игры без зрителей. Только участники, организаторы, журналисты с полным курсом вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус.

Онлайн-трансляция на ютуб-канале Федерации баскетбола Украины.

Спорт Анонс Баскетбол БК СумДУ
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