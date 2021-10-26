На Сумщине пропала 11-летняя девочка В Сумской области полицейские разыскивают без вести пропавшую 11-летнюю Елену Полуян.

Работники Роменского районного отдела полиции устанавливают местонахождение малолетней Елены, которая еще 16 ноября пошла на прогулку и домой так и не вернулась. Полицейские ведут ее поиски и обращаются за помощью к гражданам.

На вид Елене 12 лет, ростом 140-145 см, худощавого телосложения. Имеет черноволосые волосы до плеч и голубые глаза.

Одета в короткую куртку синего цвета с серым капюшоном, черные брюки типа "гамаши" и черные замшевые сапожки.

На розыск без вести пропавшего ребенка сориентирован личный состав полиции Роменщины. Соответствующая ориентировка с описанием внешности и фотографией Елены разослана ко всем территориальным подразделениям полиции области.

Правоохранители же обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если кому станет известно местонахождение девочки, сообщите, пожалуйста, об этом сотрудников полиции. Сделать это можно обратившись в ближайшее отделение полиции, либо непосредственно в Роменский РПП, расположенный на улице Коржевская 107, города Ромны, или же позвонив по телефону: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ЧЧ ), 050 307 99 34, 098 554 10 01 или на круглосуточную линию "102".