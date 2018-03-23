Верховный суд оставил мэром Бурыни Ладуху Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Бурынский городской голова Виктор Ладуха.

«Друзья, всех с победой! Благодарю всю команду, прошедшую трудный путь, и тех, кто переживал за правду, кто молился за справедливость. Сегодня Верховный Суд отменил позорное решение Харьковского апелляционного суда и поставил окончательную точку по этому делу. Нам предстоит еще много борьбы. Это дело чести, наказать всех причастных к захвату власти незаконным путем и уничтожению местного самоуправления. Всем за работу!» - говорится в сообщении.

Напомним: после прошлогодних выборов Виктор Ладуха, победивший на них, слишком поздно зарегистрировался. Поэтому было принято решение о перевыборах, на которые, правда, Бурынский горсовет не выделили средств, поэтому они не состоялись уже осенью этого года.