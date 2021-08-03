Сумчан предупреждают об ухудшении погодных условий Согласно сообщению Сумского центра гидрометрологии ожидается ухудшение погодных условий в ночь с 18 на 19 ноября.

На территории Сумской области будет облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 0-5 тепла.

С целью принятия мер по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предотвращения осложнений в дорожном движении и предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий на автодороге общего пользования государственного значения будет установлено дежурство с 19:00 18.11.2021 до 08:00 19.11.2021.

Служба автомобильных дорог в Сумской области призывает всех участников дорожного движения воздержаться от дальних поездок, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций, на дороге соблюдать правила дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог по телефонам 0542-700-281, 050-307-56-92.

Стоянки и места отстоя для транспортных средств изображены на карте Google: https://cutt.ly/KTEjqIm.