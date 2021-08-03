Сумчан предупреждают об ухудшении погодных условий

На территории Сумской области будет облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 0-5 тепла.
С целью принятия мер по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предотвращения осложнений в дорожном движении и предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий на автодороге общего пользования государственного значения будет установлено дежурство с 19:00 18.11.2021 до 08:00 19.11.2021.
Служба автомобильных дорог в Сумской области призывает всех участников дорожного движения воздержаться от дальних поездок, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций, на дороге соблюдать правила дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает горячая линия Службы автомобильных дорог по телефонам 0542-700-281, 050-307-56-92.
Стоянки и места отстоя для транспортных средств изображены на карте Google: https://cutt.ly/KTEjqIm.
По прогнозу областного Гидрометцентра, 24 сентября днем по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный дождь, порывы юго-западного ветра 15-20...
По прогнозу областного Гидрометцентра, 18 сентября днем по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный дождь, порывы юго-восточного ветра 15-20...
Днем 18 августа в Сумах и области ожидается существенное ухудшение погодных условий....
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 7 августа по Сумской области и г. Сумы ожидаются грозы, местами град, во время грозы...
По состоянию на утро 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты...