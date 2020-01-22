Суд закрыл дело об организации нападения на сумских нардепов из-за бюрократических проволочек

Сегодня, 18 ноября, Заречный районный суд удовлетворил ходатайство обвиняемого Николая Алифанова и его защитника о закрытии уголовного производства.
Стороной защиты было заявлено ходатайство о закрытии уголовного производства, по мнению защитника, прокурор обратился в суд с обвинительным актом по истечении сроков досудебного расследования.
Прокуроры возражали против закрытия производства, утверждали, что обвинительный акт был передан в канцелярию прокуратуры, а последними – курьеру для доставки в суд 01.07.2020 года, то есть в последний день срока досудебного расследования. В таких обстоятельствах считают, что основания для закрытия производства по делу отсутствуют. Потому просили в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать.
В данном случае прокурор, составив обвинительный акт 26.06.2020 года в пределах срока досудебного расследования, но обратился с ним в суд только 03.07.2020 года, то есть вне срока, определенного ст. 219 УПК, поэтому суд считает ходатайство стороны защиты мотивированным, а доводы прокурора о том, что органом досудебного расследования никаких нарушений сроков досудебного расследования, указанных в ст. 219 УПК не допущено, необоснованными.
При этом суд сослался на судебную практику Верховного суда, который в своих решениях неоднократно обращал внимание, в частности, органов досудебного расследования и органов прокуратуры, на ситуацию, когда прокурор составил или утвердил обвинительный акт в пределах срока досудебного расследования, но направил его в суд вне определенных в ст. 219 УПК сроков, это безальтернативное основание для закрытия судом уголовного производства в соответствии с положениями п.10 ч.1 ст.284 УПК.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение семи дней со дня его объявления.
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