Еще один сумчанин стал чемпионом мира по панкратиону

Юниор Данил Чередниченко был единственным из сумчан, кто принимал участие в поединках с полным контактом в составе сборной Украины. И победил.
«Как тренер желаю всегда быть лидером в любых соревнованиях, а как отец – достичь желаемой цели и самой высокой победы в жизни!», - написал в Фейсбуке главный тренер сборной Сергей Чередниченко.
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