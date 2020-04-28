Еще один сумчанин стал чемпионом мира по панкратиону В Харькове продолжается чемпионат мира по панкратиону.

Юниор Данил Чередниченко был единственным из сумчан, кто принимал участие в поединках с полным контактом в составе сборной Украины. И победил.

«Как тренер желаю всегда быть лидером в любых соревнованиях, а как отец – достичь желаемой цели и самой высокой победы в жизни!», - написал в Фейсбуке главный тренер сборной Сергей Чередниченко.