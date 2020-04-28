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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:02276

Еще один сумчанин стал чемпионом мира по панкратиону

В Харькове продолжается чемпионат мира по панкратиону.

Юниор Данил Чередниченко был единственным из сумчан, кто принимал участие в поединках с полным контактом в составе сборной Украины. И победил.

«Как тренер желаю всегда быть лидером в любых соревнованиях, а как отец – достичь желаемой цели и самой высокой победы в жизни!», - написал в Фейсбуке главный тренер сборной Сергей Чередниченко.

Спорт Панкратион
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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