В Сумской онкодиспансер купили компьютерный томограф В рамках обновления Сумского областного онкологического диспансера проходит не только полная реконструкция его помещений, а также планируется закупка дорогостоящего современного оборудования.

В частности, компьютерного томографа. Это один из аппаратов, необходимых для планирования лучевой терапии. Он будет работать в тандеме с линейным ускорителем.

Торги на компьютерный томограф уже прошли. В них приняли участие две компании – ООО «Пикселмед» и ООО «Протек Солюшнз Украина». КТ обойдется в 19,27 млн грн (ожидаемая стоимость была – 19,35 млн).

ООО «Протек Солюшнз Украина», определенное победителем тендера, поставит в Сумы компьютерный томограф Revolution Maxima (в т. ч. транспортировка, установка, монтаж, подключение, пусконаладочные работы, обучение работников). По словам руководителя Сумского онкодиспансера Владимира Шевченко, это произойдет в первом квартале 2022 года, пишет сайт облсовета.