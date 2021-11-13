В Сумах на судью составили протокол за отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения 17 ноября, около 15:00 на улице Роменской патрульные остановили автомобиль "Рено" за якобы нарушение ПДД.

По данным источников Sumy.Today, за рулем находилась судья Заречного районного суда города Сумы Виктория Малеваная-Когер.

Спикер патрульной полиции Олег Сологуб подтвердил эту информацию. По его данным, патрульные заподозрили, что женщина находится за рулем в нетрезвом состоянии и предложили пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении. Но она отказалась. В связи с этим на нее был составлен протокол по ст. 130 КУоАП. Материалы сегодня должны направить на рассмотрение в Ковпаковский районный суд Сум.