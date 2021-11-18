В Сумах очередное ДТП на злополучном перекрестке Вчера, около 10.20, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила - Засумская.

Выяснилось, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, проехав перекресток на запретный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого двигалась прямо на разрешенный сигнал светофора по улице Засумской. В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Никто не пострадал.

Инспекторы оформили материалы автопроисшествия и составили на водителя Mitsubishi Lancer админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.