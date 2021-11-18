Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:37690

В Сумах очередное ДТП на злополучном перекрестке

Вчера, около 10.20, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила - Засумская.

Выяснилось, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, проехав перекресток на запретный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого двигалась прямо на разрешенный сигнал светофора по улице Засумской. В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Никто не пострадал.

Инспекторы оформили материалы автопроисшествия и составили на водителя Mitsubishi Lancer админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине спасатели дважды деблокировали пострадавших из попавших в ДТП авто
Сегодня 13:04

На Сумщине спасатели дважды деблокировали пострадавших из попавших в ДТП авто

Сегодня, 18 ноября, в 2:15 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о необходимости оказания помощи...

На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро
Сегодня 11:07

На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро

В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Бачевск на Глуховщине один пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, еще...

На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП
Вчера 13:22

На Сумщине за 10 месяцев 63 человека погибли и 743 травмировались в ДТП

В Украине длится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного...

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия
16.11.2021 17:57

В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия

На линию 102 от водителя автомобиля ВАЗ поступило сообщение об автопроисшествии с его участием на улице Чехова....

В Сумах произошла тройная авария с маршруткой
16.11.2021 17:27

В Сумах произошла тройная авария с маршруткой

Три автомобиля попали в ДТП на улице Ремесленной....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 549 человек
Сегодня 08:58
В Сумской онкодиспансер купили компьютерный томограф
Сегодня 14:26
В Сумах на судью составили протокол за отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения
Сегодня 14:07
В Сумах очередное ДТП на злополучном перекрестке
Сегодня 13:37
На Сумщине спасатели дважды деблокировали пострадавших из попавших в ДТП авто
Сегодня 13:04
На Сумщине активно работают над производством собственного кислорода
Сегодня 12:57
В Николаевке оштрафовали родителей, живущих с детьми в захламленных домах
Сегодня 12:24
В Бездрике ночной конфликт закончился ножевым ранением
Сегодня 12:00
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание бани
Сегодня 11:57
В Сумах спасли потенциального самоубийцу (видео)
Сегодня 11:10
На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро
Сегодня 11:07
Сумские бойцы снова с медалями чемпионата мира
Сегодня 10:39
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.