В Сумах очередное ДТП на злополучном перекрестке

Выяснилось, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, проехав перекресток на запретный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, водитель которого двигалась прямо на разрешенный сигнал светофора по улице Засумской. В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Никто не пострадал.
Инспекторы оформили материалы автопроисшествия и составили на водителя Mitsubishi Lancer админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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