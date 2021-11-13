На Сумщине спасатели дважды деблокировали пострадавших из попавших в ДТП авто

По предварительным данным, на автодороге "Кипти-Глухов-Бачевск" вблизи КПП "Бачевск", Шостинского района, столкнулись транспортные средства Citroen "Berlingo" и Mersedes "Sprinter".
На место вызова прибыли отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле и 34-й государственный пожарно-спасательный пост. В помощи нуждался пассажир минивэна, которого спасатели высвободили из автомобиля и на носилках перенесли в карету «скорой», которая доставила пострадавшего в больницу.
После этого в 5:52 произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Пески Конотопского района, где столкнулись автомобили Niva Chevrolet и КамАЗ. Спасатели деблокировали водителя и пассажира из внедорожника и транспортировали в «скорую».
Всего в обоих случаях для оказания помощи привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.
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