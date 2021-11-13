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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:24468

В Николаевке оштрафовали родителей, живущих с детьми в захламленных домах

Полиция продолжает проверять условия проживания детей на Сумщине.

Во время действия карантинных ограничений дети учатся дистанционно и находятся дома. Именно поэтому службам, занимающимся защитой прав детей и противодействующим жесткому обращению с ними, крайне необходимо обеспечить проверку условий проживания детей, находящихся в конфликте с законом или проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, ведь они относятся к одной из самих незащищенных категорий.

На днях на территории Николаевской территориальной громады инспектор ювенальной превенции Сумского районного управления полиции Ирина Сайко вместе с начальником местной службы по делам детей Ольгой Демченко проверили такие семьи.

К сожалению, в ходе проверок были выявлены факты невыполнения родительских обязанностей по отношению к своим детям. В отношении двух человек были составлены административные материалы, которые будут направлены в суд.

Полиция в который раз напоминает: родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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