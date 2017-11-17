У Сумах скромно відзначать День Гідності та Свободи Заходи на відзначення Дня Гідності та Свободи оприлюднили на сайті мерії.

Заходи на відзначення Дня Гідності та Свободи Назва заходу Час Місце проведення 21 листопада Покладання квітів до могил Олексія Братушки та загиблих і померлих учасників АТО/ООС, до пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС 10:00 Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги) Урочистості біля пам’ятника Героям Небесної Сотні 10:30 Сквер Героїв Небесної Сотні (вул. Петропавлівська) Благодійний концерт (згідно з умовами та обмеженнями «червоної» зони) 12:00 Обласна філармонія (вул. Петропавловська, 63)