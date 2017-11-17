У Сумах скромно відзначать День Гідності та Свободи

Заходи на відзначення Дня Гідності та Свободи
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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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21 листопада
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Покладання квітів до могил Олексія Братушки та загиблих і померлих учасників АТО/ООС, до пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС
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10:00
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Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги)
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Урочистості біля пам’ятника Героям Небесної Сотні
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10:30
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Сквер Героїв Небесної Сотні (вул. Петропавлівська)
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Благодійний концерт (згідно з умовами та обмеженнями «червоної» зони)
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12:00
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Обласна філармонія (вул. Петропавловська, 63)
21 листопада відбудуться заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи....