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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00468

В Бездрике ночной конфликт закончился ножевым ранением

Сегодня около полуночи в селе Бездрик Сумского района внезапно возникший конфликт привел к ножевому ранению одного из соперников.

Возле одного из магазинов села между мужчинами завязался спор. Молодые люди долго не могли прекратить ссору, но все же разошлись по разным направлениям.

Один из них не смог стерпеть обиду, поэтому через некоторое время настиг обидчика и нанес удар ножом. После чего скрылся с места происшествия.

34-летний пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сумского районного управления полиции установили личность нападающего и место его нахождения. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Следствие продолжается под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поножовщина
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