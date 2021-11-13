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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пожарные ликвидировали возгорание бани

17 ноября в 18:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Слободская в Сумах.

О пожаре сообщил владелец, почувствовавший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение очередных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 20 кв. м, стены на площади до 15 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, который был расположен в 1 км от очага горения.

В 18:45 возгорание локализовали, а в 19:50 – израсходовав на тушение почти 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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