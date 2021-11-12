На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро

Сегодня, около двух часов ночи, 49-летний водитель микроавтобуса Ситроен совершил наезд на автомобиль Мерседес, припаркованный неподалеку.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Украине длится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного...
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