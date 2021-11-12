На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Бачевск на Глуховщине один пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, еще шестеро получили незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Сегодня, около двух часов ночи, 49-летний водитель микроавтобуса Ситроен совершил наезд на автомобиль Мерседес, припаркованный неподалеку. По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.