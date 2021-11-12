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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07298

На Сумщине микроавтобус врезался в грузовик: травмировалось семеро

В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Бачевск на Глуховщине один пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, еще шестеро получили незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Сегодня, около двух часов ночи, 49-летний водитель микроавтобуса Ситроен совершил наезд на автомобиль Мерседес, припаркованный неподалеку.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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