Сумские бойцы снова с медалями чемпионата мира

17 ноября в борьбу вступили кадеты и юниоры в разделе «Панкратион алтима». Лучшим среди сумских кадетов стал Вадим Жуков (весовая категория до 75 кг), который занял первое место, Артем Литовченко (+75 кг) – второе, Антон Олейник (70 кг) – третье.
Среди юниоров чемпионом стал Богдан Шило (71 кг), «бронза» досталась Юрию Полищуку (60 кг) и Игорю Кравченко (77 кг).
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