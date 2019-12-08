Сумские бойцы снова с медалями чемпионата мира В Харькове продолжается чемпионат мира по панкратиону.

17 ноября в борьбу вступили кадеты и юниоры в разделе «Панкратион алтима». Лучшим среди сумских кадетов стал Вадим Жуков (весовая категория до 75 кг), который занял первое место, Артем Литовченко (+75 кг) – второе, Антон Олейник (70 кг) – третье. Среди юниоров чемпионом стал Богдан Шило (71 кг), «бронза» досталась Юрию Полищуку (60 кг) и Игорю Кравченко (77 кг).