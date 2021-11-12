На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 549 человек COVID-19 подтвердили у 549 человек (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 28, Сумской р-н – 343, Шосткинский р-н – 90).

По состоянию на 18 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 120 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2354 летальных исхода, за минувшие сутки – 31 (Конотопский р-н – 9, Ахтырский р-н – 5, Сумской р-н – 17).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 102 277 человек, из них за минувшие сутки – 966 (Конотопский р-н – 109, Ахтырский р-н – 92, Роменский р-н – 70, Сумской р-н – 628, Шосткинский р-н – 67).