На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 549 человек

По состоянию на 18 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 120 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2354 летальных исхода, за минувшие сутки – 31 (Конотопский р-н – 9, Ахтырский р-н – 5, Сумской р-н – 17).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 102 277 человек, из них за минувшие сутки – 966 (Конотопский р-н – 109, Ахтырский р-н – 92, Роменский р-н – 70, Сумской р-н – 628, Шосткинский р-н – 67).
COVID-19 подтвердили у 385 человек (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 26, Роменский р-н – 44, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 387 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 54, Роменский р-н – 48, Сумской р-н –...
В Сумах сохраняется практически полная загрузка коек в городских больницах, определенных для помощи больным COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 306 человек (Конотопский р-н – 37, Сумской р-н – 177, Шосткинский р-н – 92)....
Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....